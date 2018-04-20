Украина сегодня очень далека от того, что ждали от нее европейцы. Мы понимаем, что украинцы сами дают нам аргументы, чтобы никогда не пустить Украину в Евросоюз.

Украина сегодня очень далека от того, что ждали от нее европейцы. "Мы понимаем, что украинцы сами дают нам аргументы, чтобы никогда не пустить Украину в Евросоюз".Об этом заявил польский журналист Якуб Корейба в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Корейба назвал нацистов на Украине ублюдками. "Слава богу, я не польский генконсул Польши во Львове. Иначе я бы туда пошел и душил бы нацистов собственными руками".Ранее во Львове открыли выставку оружия и мундиров дивизии "Галичина", которая была набрана из украинских добровольцев в период Второй мировой войны и входила в состав войск СС нацистской Германии.Кроме того, депутат Львовского городского совета, а по совместительству учитель истории, Марьяна Батюк опубликовала 20 апреля в Сети поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера.