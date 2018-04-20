Украинское руководство спустя четыре года после
воссоединения Крыма с Россией, кажется, осознало один простой факт: полуостров
в Незалежную никогда не вернется. Президент Украины Петр Порошенко предложил
лишать гражданства страны тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Иными
словами – всех жителей полуострова. Таким образом, Киев фактически фиксирует на официальном уровне
свой отказ от региона.
Украинское руководство спустя четыре года после
воссоединения Крыма с Россией, кажется, осознало один простой факт: полуостров
в Незалежную никогда не вернется. Президент Украины Петр Порошенко предложил
лишать гражданства страны тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Иными
словами – всех жителей полуострова. Таким образом, Киев фактически фиксирует на официальном уровне
свой отказ от региона.
Соответствующий законопроект за авторством главы государства
опубликован на официальном сайте Верховной рады. Получение российских паспортов
в нормативно-правовом акте называется "противоправными действиями на
временно оккупированной территории".
Также в законопроекте говорится, что гражданами Незалежной
являются те, кто на момент провозглашения независимости Украины в августе 1991
года постоянно проживал на территории Крыма. Их принадлежность гражданству
страны, утверждается в проекте закона, установлена в срок до 1 мая 2018 года.
В Крыму в ответ заявили, что если украинский парламент
примет нормативно-правовой акт, то это будет единственной новостью с
Незалежной, которая порадует жителей полуострова. Депутат республиканского
парламента Владислав Ганжара подчеркнул, что крымчане сделали свой
окончательный выбор еще в 2014 году.
Инициативу Порошенко, полагает парламентарий, можно
расценивать как признание Киевом того, что жители полуострова – граждане
России. "Эта новость найдёт поддержку в Крыму, поскольку окончательно
формально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством", -
цитирует законодателя .
Еще одним свидетельством окончательного разрыва Крыма с
Украиной станет открытие моста через Керченский пролив. Первые автомобили
должны промчаться по нему уже в первой половине мая. А в следующем году будет
открыто железнодорожное сообщение.
И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация для
украинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будет
означать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, то
на Украину он больше никогда не вернется. Судя по инициативе Порошенко, в Киеве
с этим уже окончательно смирились.