Украинское руководство спустя четыре года после воссоединения Крыма с Россией, кажется, осознало один простой факт: полуостров в Незалежную никогда не вернется. Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать гражданства страны тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Иными словами – всех жителей полуострова. Таким образом, Киев фактически фиксирует на официальном уровне свой отказ от региона.

Украинское руководство спустя четыре года послевоссоединения Крыма с Россией, кажется, осознало один простой факт: полуостровв Незалежную никогда не вернется. Президент Украины Петр Порошенко предложиллишать гражданства страны тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Инымисловами – всех жителей полуострова. Таким образом, Киев фактически фиксирует на официальном уровнесвой отказ от региона.Соответствующий законопроект за авторством главы государстваопубликован на официальном сайте Верховной рады. Получение российских паспортовв нормативно-правовом акте называется "противоправными действиями навременно оккупированной территории".Также в законопроекте говорится, что гражданами Незалежнойявляются те, кто на момент провозглашения независимости Украины в августе 1991года постоянно проживал на территории Крыма. Их принадлежность гражданствустраны, утверждается в проекте закона, установлена в срок до 1 мая 2018 года.В Крыму в ответ заявили, что если украинский парламентпримет нормативно-правовой акт, то это будет единственной новостью сНезалежной, которая порадует жителей полуострова. Депутат республиканскогопарламента Владислав Ганжара подчеркнул, что крымчане сделали свойокончательный выбор еще в 2014 году.Инициативу Порошенко, полагает парламентарий, можнорасценивать как признание Киевом того, что жители полуострова – гражданеРоссии. "Эта новость найдёт поддержку в Крыму, поскольку окончательноформально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством", -цитирует законодателя .Еще одним свидетельством окончательного разрыва Крыма сУкраиной станет открытие моста через Керченский пролив. Первые автомобилидолжны промчаться по нему уже в первой половине мая. А в следующем году будетоткрыто железнодорожное сообщение.И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация дляукраинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будетозначать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, тона Украину он больше никогда не вернется. Судя по инициативе Порошенко, в Киевес этим уже окончательно смирились.