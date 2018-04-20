Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что ей
надоело выступать. Певица хочет насладиться отдыхом на природе.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что ей
надоело выступать. Певица хочет насладиться отдыхом на природе.
После выписки из больницы певица отправилась в свой загородный
дом. Она признается, что чувствует себя сносно, ей хочется немного
расслабиться. Также Эдита Станиславовна посетовала, что сегодня ей пришлось быть затворницей: она не смогла выйти из
дома, так как на улице плохая погода, а ей опасно простужаться.
Пьеха подтвердила журналистам, что на май у нее назначено
пять концертов. Правда, она не уточнила даты выступлений, так как расписанием занимается
ее концертный директор. И с удивлением отметила, почему по этому поводу столько
вопросов. "67 лет я выступаю, вам мало? – удивилась Пьеха. – А мне много.
Поэтому я радуюсь, что могу отдыхать", – цитирует артистку .
Напомним, что в начале апреля стало известно, что Пьеху
госпитализировали. Медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.
Навестить заболевшую звезду попросились журналисты
федерального канала. Эдита Станиславовна разрешила им приехать, но попросила
захватить по дороге необходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнили
просьбу звезды, а та, в свою очередь, отдала деньги за покупку. Процесс
передачи фармпрепаратов попал в телевизионный сюжет.
В Сети, мигом поползли
сплетни о том, что никто из близких не смог найти пары часов для помощи
знаменитой родственнице. Позже Пьехе пришлось
публично оправдывать членов семьи. "В тот день все мои близкие были очень
заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Пока не
идеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", – цитирует певицу сайт
"Комсомольская правда".