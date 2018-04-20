Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что ей надоело выступать. Певица хочет насладиться отдыхом на природе.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что ейнадоело выступать. Певица хочет насладиться отдыхом на природе.После выписки из больницы певица отправилась в свой загородныйдом. Она признается, что чувствует себя сносно, ей хочется немногорасслабиться. Также Эдита Станиславовна посетовала, что сегодня ей пришлось быть затворницей: она не смогла выйти издома, так как на улице плохая погода, а ей опасно простужаться.Пьеха подтвердила журналистам, что на май у нее назначенопять концертов. Правда, она не уточнила даты выступлений, так как расписанием занимаетсяее концертный директор. И с удивлением отметила, почему по этому поводу стольковопросов. "67 лет я выступаю, вам мало? – удивилась Пьеха. – А мне много.Поэтому я радуюсь, что могу отдыхать", – цитирует артистку .Напомним, что в начале апреля стало известно, что Пьехугоспитализировали. Медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.Навестить заболевшую звезду попросились журналистыфедерального канала. Эдита Станиславовна разрешила им приехать, но попросилазахватить по дороге необходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнилипросьбу звезды, а та, в свою очередь, отдала деньги за покупку. Процесспередачи фармпрепаратов попал в телевизионный сюжет.В Сети, мигом поползлисплетни о том, что никто из близких не смог найти пары часов для помощизнаменитой родственнице. Позже Пьехе пришлосьпублично оправдывать членов семьи. "В тот день все мои близкие были оченьзаняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Пока неидеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", – цитирует певицу сайт"Комсомольская правда".