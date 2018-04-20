ДТП во Владимире. На Судогодском шоссе столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 30-летний житель областного центра, управляя китайской «Джили», выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной «ЛАДА». Её водитель сейчас проходит амбулаторное лечение, а вот пассажирку ЛАДы, как и водителя Джили пришлось госпитализировать в БСП.

ДТП во Владимире. На Судогодском шоссе столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 30-летний житель областного центра, управляя китайской Джили, выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной ЛАДА. Её водитель сейчас проходит амбулаторное лечение, а вот пассажирку ЛАДы, как и водителя Джили пришлось госпитализировать в БСП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.