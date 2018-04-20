В Хорошевском суде решается вопрос об аресте предполагаемого похитителя сурдобарокамеры СБК-48, в которой могли тренироваться Гагарин, Титов и другие советские космонавты. Установить это так и не успели: музейный экспонат, который как раз ждал экспертизы, украли. Первый причастный к похищению сурдокамеры вот-вот отправится в камеру предварительного заключения.

В Хорошевском суде решается вопрос об аресте предполагаемого похитителя сурдобарокамеры СБК-48, в которой могли тренироваться Гагарин, Титов и другие советские космонавты. Установить это так и не успели: музейный экспонат, который как раз ждал экспертизы, украли. Первый причастный к похищению сурдокамеры вот-вот отправится в камеру предварительного заключения.29-летнего мурманчанина Владимира Аникина, подозреваемого в совершении кражи с поистине космическим размахом, задержали 19 апреля. И вот уже 20 апреля злоумышленника доставили в Хорошевский районный суд столицы для избрания меры пресечения.По данным следствия, Аникин украл уникальный музейный экспонат — сурдобарокамеру. Это специальная стальная капсула весом около четырех тонн, в которой космонавты проходят предполетную подготовку. Есть информация, что в камере, которую, возможно, умыкнул Аникин, тренировался первый в мире космонавт Юрий Гагарин.Раритет хранился в Музее космонавтики в Москве. В октябре прошлого года его отправили на реставрацию. Специалист, отвечавший за работу, поставил экспонат на автостоянку на 1-й Лыковской улице, что в Строгине. Одним из сторожей на ней был как раз Владимир Аникин — кстати, бывший сотрудник ФСИН, успевший отсидеть за получение взятки.Увидев такую красоту, ранее судимый Аникин, видимо, не смог сдержаться — спланировал кражу. 22 марта он пригнал на стоянку манипулятор, вместе с сообщником — неким Рамиром — погрузил экспонат. Машина с ценным грузом, опекаемым Рамиром, уехала в неизвестном направлении.10 апреля в преддверии Дня космонавтики барокамеру нужно было возвращать в музей. Тут-то и выяснилось, что экспонат пропал. Охранник Аникин только руками разводил, но злоумышленника вычислили довольно быстро и задержали.А вот раритет найти не удалось: по предварительным данным, историческую капсулу успели распилить на металл. Владимир Аникин утверждает: ничего не знает о ее судьбе. И еще, по словам мужчины, он прибрал к рукам экспонат, потому что был уверен: вещь бесхозная."В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск и задержание соучастников преступления", — рассказала начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.И вот сегодня судья решит, какую меру пресечения избрать предполагаемому преступнику.