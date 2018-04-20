Некоторые водители транспортных средств не используют ремни безопасности.

Управлением ГИБДД УМВД России по Владимирской области в период со 2 по 12 апреля текущего года проводилась операция «Ремень безопасности». В дни операции сотрудниками полиции ежедневно оформлялось более 150 нарушений. Эти данные свидетельствуют, что еще не все водители и пассажиры соблюдают правила применения ремней безопасности и считают, что они актуальны только в авариях на высоких скоростях, либо при экстренном торможении из-за какого-либо препятствия. В свою очередь, как показывает практика, не соблюдение этих норм может привести к тяжким последствиям.В последние дни на дорогах области произошли несколько автопроисшествий, в которых сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факты не использования водителями и пассажирами ремней безопасности пассивной безопасности. В Александровском и Судогодском районах это привело к ДТП с летальными исходами.По предварительной информации, оба факта произошли ночью, характер ДТП – съезд в кювет, опрокидывание. Так, 14 апреля в Александровском районе погиб 52 летний водитель автомобиля Лада пятнадцатой модели, а вчера в Судогодском районе 24-х летний водитель автомобиля «Форд Фокус». В этих ДТП водители не были пристегнуты ремнями безопасности и скончались на месте автоаварий. Из-за отсутствия применения ремней безопасности в момент опрокидывания водители вылетели из салона транспортных средств и были повреждены своими же автомобилями.Пункт 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации гласит, что «При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водители обязаны быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями».Согласно статистики, применение ремней безопасности снижает риск гибели при ДТП водителя и пассажиров расположенных на переднем сидении на 40-50%, а пассажиров заднего сидения на 25%. Ремни так же снижают тяжесть последствий, позволяют избежать выпадений и предостерегают от ударов о внутренние части автомобиля, фиксируя положение пассажиров (особенно это надо учитывать в ситуации переворачивания автомобиля при ДТП).Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение всех требований и норм правил дорожного движения, а использование средств пассивной безопасности в транспортном средстве позволит избежать тяжелых травм и возможных увечий при передвижении в транспортном средстве.