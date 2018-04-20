Столичные полицейские задержали предполагаемого похитителя барокамеры - той самой, которую использовали для тренировок советских космонавтов, среди которых мог быть и Юрий Гагарин.

Столичные полицейские задержали предполагаемого похитителя барокамеры — той самой, которую использовали для тренировок советских космонавтов, среди которых мог быть и Юрий Гагарин.Кража произошла на охраняемой стоянке. Там барокамеру оставил эксперт Музея космонавтики, чтобы в дальнейшем отреставрировать.Подозреваемый в краже — 29-летний житель Мурманской области. Правда, где находится сама барокамера, по-прежнему неизвестно.Надо отметить, что кражу заметили только спустя полгода. Все произошло на глазах у охранников стоянки. По их словам, приехали 10 человек и, представившись мастерами, со словами "Поехали!" погрузили капсулу в грузовую машину.По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей.