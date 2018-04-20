Совместный рейд организовали Камешковские Госавтоинспекторы и активисты Владимирского отделения общероссийского Народного фронта.

В настоящее время, для подвоза обучающихся используется 232 школьных автобуса, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и тахографами. Для перевозки детей до 6-летнего возраста используется 22 автобуса, оснащенные детскими удерживающими устройствами, соответствующими весу и росту ребенка.Вчера, 19 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Камешковского района и активисты Владимирского отделения общероссийского Народного фронта приехали в поселок имени Кирова, чтобы на месте проверить ситуацию с подвозом детей в детсады соседних поселков.Участники рейда осмотрели павильон, установленный на остановке чуть более месяца назад. Он обеспечивает малышам и их родителям комфортные условия ожидания автобуса. В соответствии с требованиями на остановке сооружена посадочная платформа, которая находится выше уровня дорожного полотна. Когда подъехал автобус, полицейские проверили наличие у водителя всех необходимых документов, а общественники поднялись в салон и осмотрели автобусные кресла, увидели, что на сиденьях установлены детские удерживающие устройства с трехточечной фиксацией, подходящие для самых маленьких пассажиров. Посадку детей в кресла и фиксацию ремней обеспечивает сопровождающий – сотрудник детского сада, который находится в салоне рядом с детьми во время следования автобуса в дошкольное учреждение соседнего поселка имени М. Горького.Как отметили представители Госавтоинспекции, сам автобус соответствует требованиям безопасности перевозок детей-имеет яркую желтую окраску, необходимые знаки на лобовом и заднем стекле и проблесковый маяк на крыше.В дальнейшем сотрудники Госавтоинспекции организовали проведение массовой проверки автомобилей, осуществляющих перевозку детей. В ходе рейда инспекторы привлекли к ответственности одного водителя, нарушитель перевозил своего ребенка без удерживающего устройства.Обеспечение безопасности пассажирских перевозок находится на постоянном контроле сотрудников органов внутренних дел Владимирской области. Как показывают последние мероприятия, - техническое состояние школьных автобусов и транспортная дисциплина водителей при перевозке несовершеннолетних улучшается.