Ученые из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона выяснили, что опухоли почек живут по определенным эволюционным путям. Это открытие поможет врачам выяснить, станет ли рак этого органа агрессивным.

Ученые из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондонавыяснили, что опухоли почек живут по определенным эволюционным путям. Этооткрытие поможет врачам выяснить, станет ли рак этого органа агрессивным.Исследование британских ученыхраскрывает фундаментальные принципы развития рака. Специалисты проанализировалисвыше тысячи образцов опухолей от более чем ста пациентов с раком почек.Медики смогли воссоздатьпоследовательность генетических событий, которые приводят к развитию рака укаждого пациента. Кроме того, исследование привело к шокирующему выводу. Оно показало, чтопервые "семена" опухолей почек рождаются в организме человека еще в детстве,передает BBC News.Выяснилось, что существует триэволюционных разновидности онкологии почек. Первая из них развивается помедленному пути, и этот рак никогда не становится агрессивным.Вторая форма самая тяжелая и агрессивная,поскольку она вызывает быстрый геномный ущерб. Именно это дает опухоливозможность быстро распространяться по организму.Третий вид рака почек распространяетсяза счет постепенной аккумуляции геномных повреждений. Для метастазирования ему требуетсякуда больше времени.Ранее американские специалисты рассказали о признаках заболевания, которые обычно люди не связывают сонкологией. В частности, если при посещении туалета вы обнаружиликровь в кале или моче, необходимо обратиться к врачу. Чаще всего это симптомгеморроя, но он может свидетельствовать и о раке прямой кишки. Кровь в мочеможет быть признаком рака почек или мочевого пузыря.