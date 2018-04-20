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<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-repeticii-voennogo-parada-gde-i-kogda-perekroyut-dorogi-v-moskve.html" target="_blank">Репетиции военного парада: где и когда перекроют дороги в Москве</a> - У столичных водителей начинаются непростые дни: ради репетиций парада к 9 мая в Москве готовится череда перекрытий дорог для прохода военной техники. Закрывать проезды по отдельным дорогам начнут уже вечером этой пятницы, затем ожидаются перекрытия 21, 23, 26 и 27 апреля, а затем 3, 6 и 9 мая.