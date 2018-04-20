Российские саблистки одержали победу на проходящем в Ереване молодежном чемпионате Европы. Триумфаторами командных соревнований для спортсменов не старше 23 лет стали Анастасия Кочетова, Анастасия Баженова, Алина Мосейко и Валерия Большакова.

Российские саблистки одержали победу на проходящем в Ереване молодежном чемпионате Европы. Триумфаторами командных соревнований для спортсменов не старше 23 лет стали Анастасия Кочетова, Анастасия Баженова, Алина Мосейко и Валерия Большакова.В решающем поединке россиянки оказались сильнее соперниц из сборной Италии, одержав верх со счетом 45:39. Обладателями бронзовых медалей стали спортсменки из Украины. В утешительном поединке они со счетом 45:43 победили Францию.Также отметим, что в мужских соревнованиях российские рапиристы в составе Кирилла Бородачева, Александра Сироткина, Искандера Ахметова и Григория Семенюка завоевали серебро европейского первенства в командных соревнованиях. В финале они проиграли итальянцам со счетом 31:45. Бронза досталась спортсменам Франции, одолевших украинцев (45:20).