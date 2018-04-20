В лаборатории боевиков из группировки Джейш аль-Ислам обнаружены большие запасы гексамина. Это вещество нужно для производства взрывчатых веществ и химического оружия, например, нервно-паралитического газа зарин. Заявил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Александр Родионов.

В лаборатории боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам" обнаружены большие запасы гексамина. Это вещество нужно для производства взрывчатых веществ и химического оружия, например, нервно-паралитического газа зарин. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на специалиста войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Александра Родионова.Напомним, 17 апреля в сирийском городе Дума российские военные обнаружили химическую лабораторию боевиков. Там оказались такие запрещенные вещества, как тиодигликоль и диэтаноламин. Они используются при создании боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия иприт. Кроме того, на складе нашли баллон с хлором.