Лондон угрожает развязать войну с Россией. Кибервойну. Мы пришли к выводу о том, что британское правительство не заинтересовано в конструктивном диалоге, - констатировал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Лондон угрожает развязать войну с Россией. Кибервойну. "Мы пришли к выводу о том, что британское правительство не заинтересовано в конструктивном диалоге", — констатировал посол России в Великобритании Александр Яковенко.Так он оценил ответы британской стороны на предложения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, так и "ответы" на вопросы по инциденту в Солсбери и в связи с кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. Москва расценивает исчезновение Сергея и Юлии Скрипалей как похищение двух россиян в Великобритании. Это заявление Александр Яковенко сделал пресс-конференции в Лондоне. Выступление Яковенко в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24"."У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсом на уничтожение всех возможных улик", — добавил российский посол в Лондоне.Также Яковенко подчеркнул, что британское правительство в официальной переписке не отвергло возможность кибератаки против России."Мы все еще ждем ответ от британской стороны. Это вопрос очень серьезный. Мы надеемся, что британское правительство ответит на наши вопросы", — надеется Александр Яковенко.Российский дипломат напомнил, что Россия неоднократно предлагала сотрудничать с Британией, в частности, во время визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в Москву министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предлагал создать двусторонний механизм для взаимодействия в сфере информационной безопасности, но на это предложение с британской стороны реакции не было.