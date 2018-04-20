ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Алпатова Дмитрия Игоревича 12.10.1965 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Алпатова Дмитрия Игоревича, 12.10.1965 года рождения, уроженца города Москвы, местонахождение которого неизвестно с 23 июля 2004 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 180 см., плотного телосложения, славянской внешности, волосы вьющиеся каштановые с сединой, глаза зеленые, нос средний прямой, губы тонкие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29