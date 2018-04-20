ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Беспалова Леонида Витальевича 11.07.1960 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Беспалова Леонида Витальевича, 11.07.1960 года рождения, уроженца города Москвы, местонахождение которого неизвестно с 23 июля 2004 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 175 см., плотного телосложения, славянской внешности, волосы прямые темно-русые, глаза серые, нос средний прямой, губы тонкие.Особые приметы: шрам 5 см справа на подбородке, правая кисть неправильно сросшаяся после перелома.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29