ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Григорьеву Александру Сергеевну 09.07.1975 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Григорьеву Александру Сергеевну, 09.07.1975 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 23 апреля 2007 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170 см., славянской внешности, худощавого телосложения, волосы прямые каштановые, лоб средний вертикальный, брови дугообразные, глаза зеленые, нос средний прямой, губы тонкие.Особые приметы: шрам от операции.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29