Майор военно-космических сил (ВКС) России в отставке Виталий Соколовский назвал ненормальной активность 18 иностранных самолетов-разведчиков возле границ нашей страны. Российские летчики пять раз поднимались для перехвата судов.

Майорвоенно-космических сил (ВКС) России в отставке Виталий Соколовский назвал ненормальной активность18 иностранных самолетов-разведчиков возле границ нашей страны. Российские летчикипять раз поднимались для перехвата судов.Бывший военный летчикнапомнил, к чему привела такая разведка в 1938 году. Он уверен, что нужнозадать вопросы государствам, чьи самолеты были отправлены шпионить."Сами по себеразведывательные самолеты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально.Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают идля чего?", – цитирует эксперта Он рассказал, как в 1938 году немецкиесамолеты периодически летали вдоль границ СССР, мотивируя это тем, чтопотерялись. "А в итоге через три года началась война. Поэтому это ненормально",– заявил Соколовский.Напомним, отношения России и Западаобострились после ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии.Эксперты говорят о том, что мир сейчас стоит на пороге третьей мировой войны.Как писали Dni.Ru, позиция Запада выглядит странно: там заявляют, что хотятхороших отношений с Россией, но для этого Москва должна признать все свои грехии ошибки. То есть, "партнеры" исходят из своей непогрешимости, изтого, что во всем происходящем сегодня виновата исключительно Россия.Глава МИДа СергейЛавров считает, что антироссийская кампания на Западе уже выдыхается. По его словам, Россия будет реагировать напровокации достойно.