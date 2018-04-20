По предварительной информации, 30-летний водитель автомобилем «Джили» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезался в машину «ЛАДА-212140».

Серьезное ДТП произошло накануне в районе Загородного парка Владимира.По предварительной информации, 30-летний водитель автомобилем «Джили» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезался в машину «ЛАДА-212140».В результате аварии пострадали пассажир второго автомобиля - 57-летняя женщина, она была госпитализирована в БСП; и оба водителя (водитель «Джили» госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение).По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.