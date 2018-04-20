Когда искусство вдохновляет учиться. Картины живого классика – художника Виктора Шамаева продолжают украшать стены образовательных учреждений. Его выставки одновременно проходят сразу в четырёх владимирских школах. В том числе и 43. На открытии галереи побывала наша съёмочная группа.

Когда искусство вдохновляет учиться. Картины живого классика – художника Виктора Шамаева продолжают украшать стены образовательных учреждений. Его выставки одновременно проходят сразу в четырёх владимирских школах. В том числе и 43. На открытии галереи побывала наша съёмочная группа.Золотая осень сменяется снежной зимой, полуденный зной – вечерней зорькой. На картинах Виктора Шамаева можно увидеть все времена года и всё буйство красок русской природы. Выставка художника в 43 школе открылась в рамках проекта Искусство идёт к детям. Виктор Иванович признается, что с большой радостью делится со школьниками своим творчеством и всем желающим готов преподать мастер-класс.Виктор Шамаев, член Союза художников России: Вообще, творческая работа всегда очень сложная. Архитектура требует рисунка. Чёткий определённый рисунок. Если ты рисунком не владеешь, то мало что хорошего получится.За рубежом Виктора Шамаева прозвали гроссмейстером акварели. Его стиль уникален тем, что все картины написаны им с натуры. У художника никогда не было мастерских, и он не признаёт живопись по памяти, по фотографии.Николай Лалакин, председатель владимирского отделения "Союза писателей России": И почему он фотографии не доверяет, потому что там он наедине с природой. У него действительно творческий союз. Он чувствует солнечные лучи, воздух. Всякий нюанс. На фотографии этого нет. Эмоции совсем не те на фотографии.Игорь Черноглазов, скульптор: Искусство идёт к детям, искусство идёт к подрастающему поколению. Это очень важно. Потому что не всегда ученики, школьники попадают в выставочные залы. И вот это тот случай, когда они могут увидеть современное искусство, пусть даже одного художника. Но вот если это подхватят другие художники, я думаю будет хорошо.Творческая встреча с художником, живым классиком для школы, говорит директор, настоящее событие. А его картины помогут детям стать более культурными, возможно донесут и общечеловеческие ценности. На переменах теперь все спешат сюда.Наталья Латышева, директор школы №43 г. Владимира: Они пока не поняли до конца, что попали в такую красоту. Подходят, смотрят. Даже эмоции уже свои выражают. Но то, что дети стали чаще бывать у нас на 2 этаже, где размещается эта экспозиция, это факт.Ульяна Захарова, ученица 11 класса школы №43 г. Владимира: Все картины одинаково нравятся. Каждая из них заслуживает быть хорошей и любимой для каждого человека.Даниил Сафронов, ученик 10 класса школы №43 г. Владимира: Я, на самом деле, не очень люблю картины про русскую природу, но этот художник меня как-то зацепил. Мне очень понравилась картина Батюшка Урал, величественная картина.Сейчас сразу в четырёх городских школах выставлено более 200 картин художника. Экспозиции будут открыты до конца учебного года. Такие проекты, уверены педагоги, не просто делают искусство доступнее для детей, но и вдохновляют самих школьников на творчество.