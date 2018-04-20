Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев на досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) и полностью готова к работе в основной период. Для проведения досрочного ЕГЭ было задействовано в общей сумме за все дни экзаменов 19 485 камер. Всего за досрочный период система видеонаблюдения осуществила 228 542 часов трансляций с видеокамер, что в два раза больше чем в предыдущем году.

Система видеонаблюдения Ростелекома обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев на досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) и полностью готова к работе в основной период. Для проведения досрочного ЕГЭ было задействовано в общей сумме за все дни экзаменов 19 485 камер. Всего за досрочный период система видеонаблюдения осуществила 228 542 часов трансляций с видеокамер, что в два раза больше чем в предыдущем году.Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. С каждым годом его функциональность дорабатывается: в 2018 году на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения заданий кураторами ситуационных центров в отношении онлайн наблюдателей.Благодаря порталу, мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 5 тысяч пользователей.Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала Ростелеком предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году сопоставимо с количеством звонков в 2017 году.Ростелеком организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ уже пять лет. За это время компания существенно улучшила сервис, сделала его максимально удобным для наблюдателей. Во время проведения досрочного ЕГЭ в этом году система видеонаблюдения функционировала в штатном режиме, что подтверждает ее полную готовность к основному периоду ЕГЭ, - заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО Ростелеком Артемий Прокопенко.Специалисты Ростелекома в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. На досрочный период проведения экзаменов DDOS-атаки не были зафиксированы.* * *Экзамены досрочного периода прошли с 21 марта по 11 апреля в 84 субъектах РФ, было задействовано 245 пунктов проведения экзаменов, подготовлено более тысячи аудиторий. Контроль за ходом ЕГЭ осуществляли более тысячи федеральных общественных наблюдателей, около 400 онлайн-наблюдателей, 18 федеральных экспертов.Количество участников досрочного периода ЕГЭ-2018 составило более 23 тысячи человек. Сдавать госэкзамены в основной период будут порядка 724 тысяч человек.* * *При проведении ЕГЭ в этом году более 25 тысяч аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 15 сентября, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тысяч пользователей.В работе над проектом принимают участие более 5 тысяч сотрудников компании, организовано 2 тысяч мобильных бригад.* * * ПАО Ростелеком — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома — более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.Ростелеком — безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.