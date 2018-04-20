"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств на территории столицы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого участника организованной группы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При обследовании принадлежащего ему автомобиля и взятого в аренду гаражного бокса оперативники обнаружили свертки с гашишем и кокаином общей массой около 29 килограммов", - добавила Ирина Волк.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник забирал наркотики из подготовленных организатором противоправной деятельности тайников-закладок для передачи иным соучастникам в целях последующего сбыта.Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время материалы направлены в Нагатинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.