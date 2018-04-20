В ходе проверочных мероприятий в районе 1 км МКАД сотрудники 2 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве остановили автомобиль «Хендай».

В ходе проверочных мероприятий в районе 1 км МКАД сотрудники 2 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве остановили автомобиль «Хендай».При проверке документов инспектор ГИБДД обратил внимание, что водитель вышеуказанного транспортного средства сильно нервничал, на вопросы отвечал неохотно.В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят пакетик из полимерного материала с твердым веществом серого цвета внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 23 граммов.По данному факту органами дознания ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.