Мероприятие проводилось для представителей служб МЧС и Россгвардии.
Из общей массы движущихся транспортных средств можно выделить автомобили, которые тем или иным образом не укладывается в общий транспортный поток. Для них предусмотрено осуществление неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. Несомненно, они должны добраться к месту назначения, как можно быстрее.
На наружную поверхность таких транспортных средств нанесены специальные цветографические схемы, а так же устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов и дополнительно оборудование, необходимое для выполнения тех или иных задач, возложенных на оперативные службы.
Ежедневные задачи по оперативному реагированию на неотложные ситуации выполняют не только сотрудники полиции, но так же сотрудники МЧС и Россгвардии.
Сотрудники Госавтоинспекции Гороховецкого района напомнили сотрудникам ПСЧ – 38 ФГКУ «З ОФПС по Владимирской области» и ПЦО ОВО по Вязниковскомй району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» о соблюдении правил дорожного движения и законности применения специальных сигналов. Главная цель мероприятия - повышение транспортной дисциплины среди сотрудников МЧС и Россгвардии, а так же недопущение фактов правонарушений при управлении служебным и личным автотранспортом.
Инспектор ДПС Надежда Борина напомнила сотрудникам о правилах использования на служебном автотранспорте проблесковых маячков, правилах применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки, правилах использования внешних световых приборов и звуковых сигналов, сигналов регулировщика.
Данные профилактические мероприятия с водителями спецтехники сотрудниками полиции проводятся на регулярной основе. На территории Владимирской области в 2018 году уже произошло несколько происшествий с данной категорией транспортных средств, - одним из самых резонансных стало столкновение 9 марта в областном центре на регулируемом перекрестке легкового автомобиля с каретой скорой помощи, в котором пострадали два пассажира спецтранспорта.