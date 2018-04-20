Мероприятие проводилось для представителей служб МЧС и Россгвардии.

Из общей массы движущихся транспортных средств можно выделить автомобили, которые тем или иным образом не укладывается в общий транспортный поток. Для них предусмотрено осуществление неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. Несомненно, они должны добраться к месту назначения, как можно быстрее.На наружную поверхность таких транспортных средств нанесены специальные цветографические схемы, а так же устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов и дополнительно оборудование, необходимое для выполнения тех или иных задач, возложенных на оперативные службы.Ежедневные задачи по оперативному реагированию на неотложные ситуации выполняют не только сотрудники полиции, но так же сотрудники МЧС и Россгвардии.Сотрудники Госавтоинспекции Гороховецкого района напомнили сотрудникам ПСЧ – 38 ФГКУ «З ОФПС по Владимирской области» и ПЦО ОВО по Вязниковскомй району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» о соблюдении правил дорожного движения и законности применения специальных сигналов. Главная цель мероприятия - повышение транспортной дисциплины среди сотрудников МЧС и Россгвардии, а так же недопущение фактов правонарушений при управлении служебным и личным автотранспортом.Инспектор ДПС Надежда Борина напомнила сотрудникам о правилах использования на служебном автотранспорте проблесковых маячков, правилах применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки, правилах использования внешних световых приборов и звуковых сигналов, сигналов регулировщика.Данные профилактические мероприятия с водителями спецтехники сотрудниками полиции проводятся на регулярной основе. На территории Владимирской области в 2018 году уже произошло несколько происшествий с данной категорией транспортных средств, - одним из самых резонансных стало столкновение 9 марта в областном центре на регулируемом перекрестке легкового автомобиля с каретой скорой помощи, в котором пострадали два пассажира спецтранспорта.