Владелец автомобиля марки ГАЗ после заправки своей машины топливом уехал с АЗС, не заплатив за бензин...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали 34-летний житель столицы по подозрению в грабеже на автозаправочной станции.В отдел полиции поступило сообщение от работника автозаправочной станции, расположенной на Шоссе Энтузиастов. Заявитель рассказал, что владелец автомобиля марки ГАЗ после заправки своей машины топливом уехал с АЗС, не заплатив за бензин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель столицы.По данному факту дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73