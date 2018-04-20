Полицейские уже не в первый раз принимают участие в подобном благотворительном мероприятии. Донорство крови это важный и ответственный шаг, от которого зависит жизнь человека...

Сотрудники полиции УВД по ВАО и заместитель председателя Общественного совета при УВД по ВАО Леонид Новиков приняли участие в ежегодной социальной акции «День донора», приуроченной к Национальному дню донора, которая прошла в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.Полицейские уже не в первый раз принимают участие в подобном благотворительном мероприятии. Донорство крови это важный и ответственный шаг, от которого зависит жизнь человека. Каждый день в донорской крови испытывают необходимость больные дети, взрослые и люди, попавшие в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники органов внутренних дел как никто другой знают и понимают важность проведения таких акций.Для сдачи крови в Институт им. Склифовского пришли не только сотрудники районных отделов УВД по ВАО, но и сотрудники пресс-службы, ОЭБиПК и ЦКС Управления внутренних дел по Восточному округу столицы. Для всех доноров было организовано чаепитие со сладостями для восстановления сил.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73