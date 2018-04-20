Руководство и личный состав, члены Общественного совета при УВД по ЮАО принимают участие в подобных акциях ежегодно, на добровольных началах. При этом среди сотрудников немало почётных доноров...

20 апреля 2018 года в ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина МЗ РФ сотрудники полиции УВД по ЮАО приняли участие в акции, посвященной добровольной сдаче крови.Руководство и личный состав, члены Общественного совета при УВД по ЮАО принимают участие в подобных акциях ежегодно, на добровольных началах. При этом среди сотрудников немало почётных доноров.Всех их объединяет одна цель – помощь людям, спасение жизни.Всего в этот день сдали кровь 50 сотрудников полиции Южного округа. Многие из них впервые принимали участие в подобной акции и решили делать это на постоянной основе.Потребность в донорской крови для медицинских учреждений очень высока. Поэтому главная цель проекта — привлечь к благородному делу донорства как можно больше людей.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22