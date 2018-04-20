Желающие стать донорами были приглашены в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови. Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора.Полицейским хорошо известна степень востребованности крови, поэтому они всегда готовы безвозмездно сдать свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.Желающие стать донорами были приглашены в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.В акции приняли участие сотрудники служб и подразделений УВД по ЗАО. Медицинские работники поблагодарили полицейских за мужество и милосердие.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39