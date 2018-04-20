В эти выходные не бойтесь
впустить в свою жизнь изменения. Даже если они кажутся вам слишком
радикальными, знайте, что это однозначно к лучшему.
В эти выходные не бойтесь
впустить в свою жизнь изменения. Даже если они кажутся вам слишком
радикальными, знайте, что это однозначно к лучшему.
"Отличной идеей будет самому
поменять хоть что-нибудь в своей жизни. Энергия этих дней вдохнет в нас
решимость и поможет сделать то, на что решиться ужасно страшно. Отбросьте
сомнения и вперед. Если вам давно хотелось что-то поменять, знайте, что сейчас
самое время", – советует читателям Dni.Ru .
По словам эксперта, особенно
удачными окажутся значимые и глубокие жизненные изменения, поэтому сделать в
эти выходные то, что субъективно ощущается вами как прыжок в пропасть с
закрытыми глазами, является просто великолепной идеей. Кроме того, вполне
вероятно, что сделанный в эти дни даже небольшой, но выраженный, шажок в нужном
направлении, запустит череду полезных и благоприятных для вас перемен.