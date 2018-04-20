Юбилейные состязания. Сегодня в областном центре прошли традиционные межрегиональные соревнования среди юных спортсменов. Они приурочены к 30-летию владимирской школы дзюдо. Побороться за чемпионский титул приехали более 500 участников из 32-х регионов страны. Подробнее Татьяна Данилова.

Юбилейные состязания. Сегодня в областном центре прошли традиционные межрегиональные соревнования среди юных спортсменов. Они приурочены к 30-летию владимирской школы дзюдо. Побороться за чемпионский титул приехали более 500 участников из 32-х регионов страны. Подробнее Татьяна Данилова.Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все - таков девиз этого турнира. Во Владимире он проводится уже 15 год подряд. На татами своё боевое искусство демонстрируют дети от 7 до 16 лет, в том числе и девочки.Варя Балакина, дзюдоист г. Владимир: Мы кувыркаемся, шпагат делаем, делаем сложные препятствия перепрыгиваем, колесо делаем. Говорят одноклассники, они тоже умеют такие, а на самом деле они не умеют.Настя Баженова, дзюдоист г. Владимир: В борьбе нужно сделать хитростью, то есть делаешь заднюю подножку, а сам делаешь бедро.Основной техникой дзюдо являются броски, болевые приёмы и приемы удержания. Но отрабатывать свои навыки на одноклассниках не стоит, говорят мальчишки, это неспортивное поведение. Другое дело – побороться со своим другом-дзюдоистом. На соревнованиях такое случается.Савелий Шушин, дзюдоист г. Дзержинск: Это тяжело, потому что ты изучаешь уже, тренируешься с этим своим другом. И знаешь, что он делает. И как бы вы долго боритесь, не можете друг другу приём сделать. Но кто быстрее, кто лучше, кто готов, тот выигрывает.15 летний Максим Мироничев - один из лучших юных владимирских дзюдоистов, бронзовый призёр спартакиады ЦФО. Но сегодня Максим не на татами, а в судейской коллегии.Максим Миронычев, судья соревнований: Дзюдо – это прежде всего стиль жизни. Дзюдо – это не просто какая-то борьба. Это целая структура. Это не описать словами. – У тебя жизнь поменялась до дзюдо и после? – Конечно. Характер, какие-то привычки. Я стал более серьёзным благодаря дзюдо.Главная задача спорта, говорят тренеры, направить ребёнка в нужное русло, помочь ему стать сильнее и увереннее в жизни. Среди тех, кто следит сегодня за ходом соревнований, и уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев. Многодетный отец за здоровый образ жизни и спорт.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области: Спорт – это учёба принимать на себя удар, быть мужчиной. Стоять, когда волна идёт на тебя. Вот это самое главное в спорте.Владимирской школе дзюдо в этом году исполнилось 30 лет. В 95-ом ей был присвоен статус школы олимпийского резерва. Сейчас 25 её учеников входят в состав сборной команды области.Василий Смолин, руководитель школы "Дзюдо-88", заслуженный тренер России: За время своего функционирования подготовлено более 40 спортсменов высокой квалификации. Это мастера спорта. Два мастера спорта международного класса. На базе нашей школы проходила подготовку заслуженный мастер спорта Елена Котельникова – участница двух Олимпийских игр, чемпионка мира по самбо и Европы по дзюдо.Соревнования по дзюдо во Владимире будут идти два дня. А в воскресенье для этих спортсменов откроется тренировочный лагерь, где каждый участник пройдёт по 10 поединков без судейства. Соперника в своей весовой и возрастной категории ребята смогут уже выбирать сами.