Почти миллиард долларов готовы потратить Соединенные Штаты Америки на разработку гиперзвукового оружия. По данным журнала Defence News, Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Сроки контракта не сообщаются.

Почти миллиард долларов готовы потратить Соединенные Штаты Америки на разработку гиперзвукового оружия. По данным журнала Defence News, Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Сроки контракта не сообщаются. Известно лишь, что речь идет о создании ракеты для оснащения самолетов ВВС США.Пока Соединенные Штаты только собираются разработать суперсовременное оружие, президент Владимир Путин уже представил в марте новейшие виды российского вооружения. Аналогов им в мире нет.Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии. Также президент в Послании к Федеральному Собранию рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард". Она способна летать на межконтинентальную дальность с беспрецедентной скоростью, напоминает телеканал "Россия 24".