Заявления Москвы по отказу американского посольства в визах экипажам Аэрофлота неконструктивны. Это заявление посольства США в России. В американском посольстве считают, что заявления о том, что пилоты не могут записаться на визовые собеседования, не соответствуют действительности.

Заявления Москвы по отказу американского посольства в визах экипажам "Аэрофлота" неконструктивны. Это заявление посольства США в России. В американском посольстве считают, что заявления о том, что пилоты не могут записаться на визовые собеседования, не соответствуют действительности."Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России, — подчеркнула пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан. — Довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным".Андреа Калан посоветовала, чтобы члены экипажей воздушных судов использовали эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в американские посольства и консульства в других странах мира. "Аэрофлот" обратился в МИД и Минтранс России в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам, сообщил РИА Новости.По оценке "Аэрофлота", имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев, но имеющие визы пилоты и бортпроводники будут работать в режиме переработок."Мелочной местью" американцев назвал действия посольских работников пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что создавая проблемы с выдачей виз экипажам российской авиакомпании "Аэрофлот", США пытаются устранить сильного конкурента с рынка авиаперевозок. Это санкции, военная агрессия, политический и информационный шантаж, недобросовестная конкуренция остаются визитной карточкой американской внешней политики, отметил депутат.МИД России предупредил, что при устроенной Вашингтоном визовой блокаде Россия и США могут остаться без авиационного сообщения по вине Вашингтона.