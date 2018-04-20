Младший ребенок режиссера и сценариста Марка Розовского серьезно
пострадал. Мальчик упал с высоты.
Младший ребенок режиссера и сценариста Марка Розовского серьезно
пострадал. Мальчик упал с высоты.
Семен Маркович госпитализирован в Первую градскую больницу.
Он получил тяжелую травму головы. Мальчик, очень неудачно, оступился на
лестнице Театра у Никитских ворот, сообщает Telegram-канал 112.
Мать мальчика – четвертая жена метра Татьяна Ревзина. Она директор Театра "У Никитских ворот", в котором Марк
Григорьевич является художественным руководителем.
У режиссера есть две старшие дочки от предыдущих браков —
Мария и Александра. Мария Розовская окончила факультет журналистики МГУ имени
Ломоносова, работает заведующей литературной частью Театра "У Никитских ворот".
Александра Розовская – актриса Российского молодежного театра.
Добавим, что недавно 80-летний
режиссер стал фигурантом секс-скандала. Молодая артистка Фатима Абаскулиева
уверяла журналистов, что когда была у него студенткой, по принуждению вступила
с ним в половую связь. Якобы Розовский позвал ее поговорить о дальнейшей
карьере и сказал, что "должен почувствовать ее". "В комнате
стояла большая кровать. Я не поняла, как начала слетать моя одежда. Не поняла,
как очутилась голой и использованной, – плакала Фатима.
Вскоре девушка
получила распределение на роль. Но
Розовский пообещал: если она не придет к нему в гости, то играть не будет. Актриса
отказалась и решила уволиться. Об этом Фатима рассказала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
На вопрос корреспондента Dni.Ru о половой связи худрука со студенткой в
театре ответили, что "все это страшная ерунда". "Марк Розовский
смеется над этой историей и такую студентку у себя даже не помнит. Но клевету
оставлять безнаказанной не собирается", – заявили в театре "У
Никитских ворот".