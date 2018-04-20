Младший ребенок режиссера и сценариста Марка Розовского серьезно пострадал. Мальчик упал с высоты.

Младший ребенок режиссера и сценариста Марка Розовского серьезнопострадал. Мальчик упал с высоты.Семен Маркович госпитализирован в Первую градскую больницу.Он получил тяжелую травму головы. Мальчик, очень неудачно, оступился налестнице Театра у Никитских ворот, сообщает Telegram-канал 112.Мать мальчика – четвертая жена метра Татьяна Ревзина. Она директор Театра "У Никитских ворот", в котором МаркГригорьевич является художественным руководителем.У режиссера есть две старшие дочки от предыдущих браков —Мария и Александра. Мария Розовская окончила факультет журналистики МГУ имениЛомоносова, работает заведующей литературной частью Театра "У Никитских ворот".Александра Розовская – актриса Российского молодежного театра.Добавим, что недавно 80-летнийрежиссер стал фигурантом секс-скандала. Молодая артистка Фатима Абаскулиевауверяла журналистов, что когда была у него студенткой, по принуждению вступилас ним в половую связь. Якобы Розовский позвал ее поговорить о дальнейшейкарьере и сказал, что "должен почувствовать ее". "В комнатестояла большая кровать. Я не поняла, как начала слетать моя одежда. Не поняла,как очутилась голой и использованной, – плакала Фатима.Вскоре девушкаполучила распределение на роль. НоРозовский пообещал: если она не придет к нему в гости, то играть не будет. Актрисаотказалась и решила уволиться. Об этом Фатима рассказала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".На вопрос корреспондента Dni.Ru о половой связи худрука со студенткой втеатре ответили, что "все это страшная ерунда". "Марк Розовскийсмеется над этой историей и такую студентку у себя даже не помнит. Но клеветуоставлять безнаказанной не собирается", – заявили в театре "УНикитских ворот".