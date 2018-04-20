Генеральный директор Apple Тим Кук развеял слухи относительно того, что его компания намеревается сблизить iOS и macOS, сделав приложения универсальными. По его словам, компьютеры Mac и планшеты iPad — это две отдельные продуктовые категории, предусматривающие разные сценарии использования, поэтому их слияние бессмысленно.

Генеральный директор Apple Тим Кук развеял слухи относительно того, что его компания намеревается сблизить iOS и macOS, сделав приложения универсальными. По его словам, компьютеры Mac и планшеты iPad — это две отдельные продуктовые категории, предусматривающие разные сценарии использования, поэтому их слияние бессмысленно."Мы не верим в размывание одного ради другого. Оба [Mac и iPad] невероятны по той причине, что мы подтолкнули их делать то, в чем они очень хороши. А если вы начнете сближать два… вам придется пойти на уступки и компромиссы", — объяснил Кук австралийскому таблоиду The Sydney Morning Herald. "Не думаю, что этого хотят пользователи" — добавил он.Лично глава Apple пользуется планшетом и "маком" попеременно. "Обычно я использую Mac на работе, а дома — iPad. Когда путешествую, пользуюсь iPad всегда", — сказал Кук.Об идее Apple соединить Mac с "айпадами" сообщило агентство Bloomberg в декабре. Инициатива объяснялась стремлением фирмы Кука оживить полузаброшенный магазин Mac App Store, в котором новый софт появляется довольно редко. Кроссплатформенные приложения могли бы работать как на iOS-устройствах с сенсорными экранами, так и на компьютерах под управлением macOS с трекпадом и мышкой.∎СМИ: Apple адаптирует iOS-приложения для запуска на "маках" читайте такжеВ настоящее время разработчики вынуждены создавать отдельные версии своих приложений: одну для мобильной операционной системы iOS, а другую для "маков". Причем последнюю принято считать второстепенной — обновления до неё, как правило, доходят в последнюю очередь.