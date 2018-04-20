В Волжском две девочки угодили под колеса трактора, когда вместе с одноклассниками пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Камера зафиксировала момент аварии.

В Волжском две девочки угодили под колеса трактора, когда вместе с одноклассниками пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Камера зафиксировала момент аварии.ДТП произошло в 14:00 в пятницу, 20 апреля, напротив школы №23 на Набережной улице города. Водитель трактора уверяет, что не заметил юных пешеходов, а те в свою очередь заболтались и слишком поздно увидели приближающуюся технику: мальчик успел отпрыгнуть вперед, а вот две ученицы пятого и седьмого классов угодили под колеса.Девочки самостоятельно поднялись на ноги, но если старшая после осмотра отправилась домой, то младшую забрали в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.