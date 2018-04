Мировые цены на нефть на дневных торгах 20 апреля ускорили свое снижение — инвесторы реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на черное золото.

Мировые цены на нефть на дневных торгах 20 апреля ускорили свое снижение — инвесторы реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на "черное золото".Об этом передает РИА Новости, со ссылкой на данные торгов.По данным агентства, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,76%, до 73,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,63% — до 67,86 доллара за баррель."Похоже, ОПЕК снова этим занимается. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные суда в море, цены на нефть искусственно очень высоки!" – возмущенно написал Трамп в своем Twitter.Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.На это генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ответил, что у организации стран–экспортёров нефти нет цели — искусственно завышать стоимость черного золота, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что цены определяет рынок.