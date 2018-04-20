Встреча президента США и канцлера Германии будет посвящена поведению России. Переговоры Ангелы Меркель с Дональдом Трампом пройдут в Вашингтоне.

Встреча президента США и канцлера Германии будет посвященаповедению России. Переговоры Ангелы Меркель с Дональдом Трампом пройдут вВашингтоне.Меркель и Трамп встретятся 27 апреля. Уже известно, чтоодной из тем – и, скорее всего, главной – станет "поведение России".О планах каннцлера ФРГ рассказал журналистам официальный представительправительства Германии Штеффен Зайберт."Не могу предугадать, о чем именно канцлер будетговорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будетобсуждаться международное положение, в частности, поведение России", —сказал Зайберт.Еще одной темой – впрочем, опять-таки имеющей отношение кРоссии – станет ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2"."Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позициюотносительно экономической составляющей проекта и политических условий, вкоторых он реализуется", – приводит слова представителя германского кабмина RT.Вашингтон категорически не устраивают планы России и некоторыхевропейских стран по строительству "Северного потока-2". СШАпредпочли бы продавать Европе свой сжиженный газ, и прилагают значительныеусилия, чтобы не допустить реализации проекта.В свою очередь, Германия утверждает, что "Северныйпоток" – чисто экономический проект, и не желает увязывать его сполитической ситуацией. Более того, как писали Dni.Ru, Ангела Меркель намерена просить Дональда Трампа избавитьГерманипю от участия в антироссийских санкциях. В частности, немецкие Siemens,Daimler и Volkswagen, которые давно ведут бизнес в России, не желаютстановиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнениюруководителей предприятий, новые ограничительные меры могут обойтись Германии всотни миллионов евро.