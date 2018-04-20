Встреча президента США и канцлера Германии будет посвящена
поведению России. Переговоры Ангелы Меркель с Дональдом Трампом пройдут в
Вашингтоне.
Встреча президента США и канцлера Германии будет посвящена
поведению России. Переговоры Ангелы Меркель с Дональдом Трампом пройдут в
Вашингтоне.
Меркель и Трамп встретятся 27 апреля. Уже известно, что
одной из тем – и, скорее всего, главной – станет "поведение России".
О планах каннцлера ФРГ рассказал журналистам официальный представитель
правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет
говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет
обсуждаться международное положение, в частности, поведение России", —
сказал Зайберт.
Еще одной темой – впрочем, опять-таки имеющей отношение к
России – станет ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2".
"Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позицию
относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в
которых он реализуется", – приводит слова представителя германского кабмина RT.
Вашингтон категорически не устраивают планы России и некоторых
европейских стран по строительству "Северного потока-2". США
предпочли бы продавать Европе свой сжиженный газ, и прилагают значительные
усилия, чтобы не допустить реализации проекта.
В свою очередь, Германия утверждает, что "Северный
поток" – чисто экономический проект, и не желает увязывать его с
политической ситуацией. Более того, как писали Dni.Ru, Ангела Меркель намерена просить Дональда Трампа избавить
Германипю от участия в антироссийских санкциях. В частности, немецкие Siemens,
Daimler и Volkswagen, которые давно ведут бизнес в России, не желают
становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению
руководителей предприятий, новые ограничительные меры могут обойтись Германии в
сотни миллионов евро.