Похороны супруги бывшего президента США Джорджа Буша-старшего пройдут без Дональда Трампа. Действующего президента на церемонии будет представлять первая леди Меланья Трамп.

Похороны супруги бывшего президента США ДжорджаБуша-старшего пройдут без Дональда Трампа. Действующего президента на церемониибудет представлять первая леди Меланья Трамп.Американские СМИ ищут публикуют различные объяснения того,что глава государства не желает лично посетить церемонию прощания с бывшейпервой леди. Одна из причин, которую приводят в администрации президента,такова: Трамп пропустит похороны, чтобы "избежать неудобств, связанных свведением дополнительных мер безопасности" для семьи Буш и их друзей.Супруга экс-президента Соединенных Штатов ДжорджаБуша-старшего Барбара скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Она прожила вбраке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года. Пара воспиталапятерых детей, у нее 17 внуков и 7 правнуков, пишетКак сообщает американское издание The Hill, отсутствие первых лицгосударства на похоронах бывших первых леди – не такое уж редкое явление.Точнее, в последний раз действующий президент присутствовал на подобнойцеремонии в 1962 году. Тогда хозяин Белого дома Джон Кеннеди проводил впоследний путь Элеонору Рузвельт.