Похороны супруги бывшего президента США Джорджа
Буша-старшего пройдут без Дональда Трампа. Действующего президента на церемонии
будет представлять первая леди Меланья Трамп.
Похороны супруги бывшего президента США Джорджа
Буша-старшего пройдут без Дональда Трампа. Действующего президента на церемонии
будет представлять первая леди Меланья Трамп.
Американские СМИ ищут публикуют различные объяснения того,
что глава государства не желает лично посетить церемонию прощания с бывшей
первой леди. Одна из причин, которую приводят в администрации президента,
такова: Трамп пропустит похороны, чтобы "избежать неудобств, связанных с
введением дополнительных мер безопасности" для семьи Буш и их друзей.
Супруга экс-президента Соединенных Штатов Джорджа
Буша-старшего Барбара скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Она прожила в
браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года. Пара воспитала
пятерых детей, у нее 17 внуков и 7 правнуков, пишет
Как сообщает американское издание The Hill, отсутствие первых лиц
государства на похоронах бывших первых леди – не такое уж редкое явление.
Точнее, в последний раз действующий президент присутствовал на подобной
церемонии в 1962 году. Тогда хозяин Белого дома Джон Кеннеди проводил в
последний путь Элеонору Рузвельт.