Дональд Трамп уличил американскую систему правосудия в политике двойных стандартов. По его мнению, благодаря ей порядочный отставной генерал Майкл Флинн подвергается преследованиям, а нечистоплотный экс-директор ФБР Джеймс Коми наживается на публикации мемуаров.

Дональд Трамп уличил американскую систему правосудия в политике двойных стандартов. По его мнению, благодаря ей порядочный отставной генерал Майкл Флинн подвергается преследованиям, а "нечистоплотный" экс-директор ФБР Джеймс Коми наживается на публикации мемуаров.Как отмечает ТАСС, свое негодование президент США выразил в Twitter. "Жизнь генерала Майкла Флинна может быть полностью разрушена, в то время как имеющий сомнительную репутацию Джеймс Коми может допускать утечки, лгать и наживать огромные деньги на третьесортной книге, которую и публиковать-то не следовало, — написал Трамп. — Что, жизнь в Америке именно так должна быть организована? Я так не думаю".В феврале прошлого генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был вынужден оставить свой пост из-за того, что он "не исчерпывающе" проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих беседах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.