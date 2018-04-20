Выставка-ярмарка рабочих и учебных мест в сфере культуры под таким названием пройдет сегодня во Владимирском областном колледже культуры и искусства.

Сегодня во Владимирском областном колледже культуры и искусства впервые пройдёт выставка-ярмарка рабочих и учебных мест в сфере культуры «Твой выбор – твои возможности». В ней примут участие представители департамента культуры областной администрации, управлений культуры муниципальных образований, государственных учреждений культуры, искусства, кинематографии и образования в сфере культуры Владимирской области, представители высших учебных заведений.Работодатели познакомят выпускников колледжа со своими учреждениями, расскажут об условиях трудоустройства, о требованиях к специалисту, о предоставляемых социальных гарантиях.В творческой программе будут участвовать студенты специальностей «Актерское искусство», «Народное художественное творчество» и «Театрально-декорационное искусство». Выпускники с помощью творческих номеров-презентаций продемонстрируют свои профессиональные умения и навыки.В рамках проведения выставки-ярмарки предусмотрено личное общение выпускников колледжа с работодателями, а также просмотр экспозиций вузов.