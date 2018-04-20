Соединенные Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии именно тогда, когда там начала налаживаться мирная жизнь. До конца операции в Восточной Гуте оставалось всего два дня. Но коалиция все равно запустила ракеты, что, конечно, помешало процессу урегулирования ситуации в Арабской Республике.

Соединенные Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии именно тогда, когда там начала налаживаться мирная жизнь. До конца операции в Восточной Гуте оставалось всего два дня. Но коалиция все равно запустила ракеты, что, конечно, помешало процессу урегулирования ситуации в Арабской Республике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Стеффаном де Мистурой.Между тем, считает глава российского военного ведомства, за последнее время было сделано многое для восстановления мира в Сирию, пишет агентство "Интерфакс". В том числе создание конституционной комиссии, встречи в Астане. Именно там налаживается диалог между всеми противостоящими сторонами, кроме террористических организаций.Напомним, рано утром 14 апреля флот США при поддержке авиации Франции и Великобритании нанес удар по Сирии. Российские радары зафиксировали пуск 103 ракет. Но до цели добрались только 32. Остальные перехватили войска противовоздушной обороны Арабской Республики.