Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сообщил о скоропостижной смерти 19 апреля дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Владимира Ляхова. Космонавту было 76 лет.

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сообщил о скоропостижной смерти 19 апреля дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Владимира Ляхова. Космонавту было 76 лет.Владимир Ляхов — представитель одного из первых поколений советских космонавтов, - пишут. На его счету — три космических полета общей продолжительностью более 333 суток на орбитальные станции Салют-6, -7 и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут.Ляхов славился умением находить оптимальные решения в сложных ситуациях, правильно строить взаимоотношения в экипаже и в подчиненных коллективах.Владимир Афанасьевич внес значительный вклад в дело совершенствования процесса подготовки космонавтов к космическим полетам, — говорится в сообщении. — Руководство и сотрудники центра, летчики-космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Владимира Афанасьевича.Дата и место прощания с Владимиром Ляховым будут сообщены дополнительно.