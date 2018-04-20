В иске на 39 миллионов рублей Уральским пельменям к актеру, сценаристу, телеведущему, продюсеру, в также создателю телевизионного шоу Уральских пельменей Сергею Нетиевскому отказал 20 апреля 2018 года Арбитражный суд Свердловской области.

В иске на 39 миллионов рублей "Уральским пельменям" к актеру, сценаристу, телеведущему, продюсеру, в также создателю телевизионного шоу "Уральских пельменей" Сергею Нетиевскому отказал 20 апреля 2018 года Арбитражный суд Свердловской области.Адвокаты Сергея Нетиевского представили в суде неоспоримые доказательства того, что деньги были потрачены на расходы по организации 21 концерта "Уральских пельменей" с 2012 по 2015 год."Все понимают, для того, чтобы делать качественное шоу, нужны не только актеры и авторы, на это работает много служб, и всем им нужно платить, — рассказал Вестям.Ru Сергей Нетиевский. — Для нас с адвокатами решение суда очевидно и ожидаемо. Этот иск был основан на совершенно надуманных основаниях для оказания давление на меня после того, как мои бывшие коллеги проиграли суд по передаче лицензионных прав на 73 архивные концерта "Уральских пельменей" в свою новую организацию ООО "Уральские пельмени продакшн", заработав при этом незаконно 230 миллионов рублей".При этом Сергей Нетиевский подчеркнул, что адвокаты "Уральских пельменей" даже не удосужились изучить все договоры, отчеты и банковские выписки."Вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться, они зачем-то устраивают уже иное, совершенно несмешное "шоу". Я убежден, эти пустые и бесперспективные выпады в мой адрес скорее работают против них и имиджа шоу", — подчеркнул Нетиевский.Это уже не первый иск, который участники "Уральских пельменей" подали к Сергею Нетиевского и его продакшн компании "Идея фикс медиа". Предыдущие иски "Уральские пельмени" также проиграли.