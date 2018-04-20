В Барнауле неизвестный мужчина плеснул в лицо школьнице кислотой. Она получила тяжелые химические ожоги лица. Полиция ищет подозреваемого.

В Барнауле неизвестный мужчина плеснул в лицо школьнице кислотой.Инцидент произошел 10 апреля, когда девочка возвращалась после занятий домой. В результате нападения она получила химический ожог кожи лица I-II степени. Следователи ищут подозреваемого, выясняют обстоятельства происшествия и допрашивают очевидцев.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".