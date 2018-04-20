В Дамаске прицельным выстрелом убит внештатник ЧГТРК Грозный Ихаб Балан. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров, уточнив, что корреспондент был гражданином Сирии.

В Дамаске "прицельным выстрелом" убит внештатник ЧГТРК "Грозный" Ихаб Балан. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров, уточнив, что корреспондент был гражданином Сирии.На своей страничке во "ВКонтакте" он выразил свои соболезнования и пообещал помочь родным убитого журналиста. Кроме того, он назвал ИГ (запрещена в России) "Иблисским государством", а Ихаба Балана – представителем "самой мирной профессии".