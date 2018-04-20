Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы не остались в стороне и по доброй традиции прибыли на станцию переливания крови...

Зачастую именно пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях требуется экстренное переливание крови. Сотрудники ГИБДД, которые первыми прибывают на место ДТП, не понаслышке знают, насколько важна оперативность при оказании медицинской помощи пострадавшим.Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы не остались в стороне и по доброй традиции прибыли на станцию переливания крови, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.Данная благотворительная акция проводится на постоянной основе, и сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения сдавать кровь, которая однажды может спасти чью-то жизнь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81