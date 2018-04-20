С таким предложением выступила начальник управления образования Елена Малик. На эти цели потребуется 7,5 миллионов рублей.

В детских садах Владимира планируется сделать новые и обновить старые веранды. С таким предложением выступила начальник управления образования Елена Малик. По ее словам, большое число веранд находятся в аварийном состоянии и не используются детьми. На эти цели потребуется 7,5 миллионов рублей.Еще 2,5 миллиона нужно для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, необходимо привести фасады зданий в порядок.Депутаты Горсовета предложение поддержали и предложили более комплексно решать вопросы дошкольных и школьных образовательных заведений. По-прежнему есть проблемы с ремонтом крыш и асфальтовых покрытий.