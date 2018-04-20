Власти направят на эти цели 7,5 млн рублей
Власти направят на эти цели 7,5 млн рублей
Вместо асфальтирования территории в детских садах Владимира решили обустроить новые веранды.
Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета в четверг, 19 апреля. Депутаты владимирского горсовета приняли решение направить на строительство 7,5 млн рублей. О необходимости замены веранд парламентариям сообщила Елена Малик, начальник управления образования мэрии.
Чиновник рассказала, что нынешнее состояние большинства веранд угрожает здоровью детей.