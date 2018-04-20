В поселке Усть-Авам Красноярского края появилось озеро. Образовалось оно внутри глубокой трещины из-за разлома в вечной мерзлоте.

В поселке Усть-Авам Красноярского края появилось озеро. Образовалось оно внутри глубокой трещины из-за разлома в вечной мерзлоте.Диаметр водоема — около 30 метров. Еще внутри разлома возникли гроты, в которых могут находиться сразу несколько человек. Правда, повсюду чувствуется резкий запах серы, но воздух очень теплый, притом что на улице — минус 26 градусов.Явлением уже заинтересовались сотрудники Исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики. Похоже, времени на изучение аномалии у них не так много. Озеро постепенно уходит под землю, передает телеканал "Россия 24".