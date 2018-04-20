В квартире 51-летнего подозреваемого, расположенной в одном из домов на проспекте Маршала Жукова, выявили факт незаконного хранения боеприпасов и охотничьих патронов...

Оперуполномоченными Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хорошево-Мневники в ходе проведения обыска в рамках ранее возбужденного уголовного дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» в квартире 51-летнего подозреваемого, расположенной в одном из домов на проспекте Маршала Жукова, выявили факт незаконного хранения боеприпасов и охотничьих патронов.Сотрудниками полиции обнаружены и изъяты различные боеприпасы.Отделом дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники в отношении подозреваемого 51-летнего неработающего москвича возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56