С раннего утра на Подольскую стацию переливания крови прибывали полицейские из различных служб и подразделений Управления для сдачи донорской крови...

20 апреля в Российской Федерации отмечается один из важнейших праздников – Национальный день донора. Этот день посвящен, в первую очередь донорам, тем людям, которые на добровольной основе сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим в тяжелых ситуациях и спасти жизни людей.Сотрудники полиции УВД по ТиНАО организовали и приняли участие в акции «Делись добром», приуроченной к такому важному событию. Ведь каждый из полицейских Новой Москвы знает цену жизни и старается оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается.С раннего утра на Подольскую стацию переливания крови прибывали полицейские из различных служб и подразделений Управления для сдачи донорской крови.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей. Сначала стражи порядка прошли необходимое анкетирование, по результатам которого все оказались годными к сдаче крови.В завершение акции медицинские работники поблагодарили сотрудников полиции за их мужество и доброту и вручили памятные сувениры.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79